Le scuole attuano modalità e-learning per fronteggiare il Coronavirus

Il dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, Antonio Iaconianni, che già nello scorso mese di ottobre aveva sperimentato i consigli di classe svolti da casa via skype, ritorna a parlare di smart working in questi giorni di emergenza Coronavirus data la possibilità di chiusura delle scuole

Dal modello smart working cinese, attuato da quando è esploso il Coronavirus, ora, anche in molte parti d’Italia, a causa del contagio dal virus, le scuole sono chiuse e l’istruzione non intende fermarsi, perciò, dopo le misure che il Ministero sta perfezionando in una ordinanza che conterrà le misure per fronteggiare l’emergenza, alcune scuole si sono già attrezzate per consentire agli studenti di seguire le lezioni tramite Internet.

Le misure di isolamento raccomandate dalle autorità sanitarie – una sorta di quarantena estesa – corrisponderebbe all’inizio del nuovo e innovativo quadrimestre scolastico, che consente agli studenti impegnati a non restare troppo indietro con il programma. Le scuole di ogni livello, infatti, sono state invitate a trasferire lezioni e confronti con gli insegnanti nel cloud: i docenti si collegheranno online e faranno lezione normalmente agli studenti. Gli studenti assenti dovranno giustificare. Le attività, saranno avviate in modalità “MOOC” con classi virtuali e smart working per tutti gli studenti della scuola.

In Italia, questa misura era stata già varata in occasione del crollo del Ponte Morandi a Genova e dell’alluvione di Torino.

Commenta

commenti