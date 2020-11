Le reazioni della politica e delle associazioni al “Caso Cotticelli”

«Dalla scorsa settimana la nostra regione è stata inserita nella cosiddetta “zona rossa”, la fascia di rischio più alta individuata dal governo italiano nella notta alla nuova espansione del contagio da SarsCov2. Un fatto assai doloroso per la Calabria, che senza far troppa retorica vivrà in difficoltà questa nuova stretta soprattutto nel campo socioeconomico dove la nostra regione si porta avanti problemi strutturali da tanti e troppi anni che l’emergenza sanitaria, scoppiata nel nostro paese la scorsa primavera, ha senz’altro aggravato.

Ancor più grave però è il comportamento tenuto in questi mesi dalle autorità atte a prendere i provvedimenti dovuti tali da rafforzare il sistema sanitario regionale al prevedibile nuovo aumento dei contagi. Di certo in pochi mesi (parliamo di un intervallo di tempo a cavallo tra maggio e ottobre) era certamente difficile, anzi, impossibile ribaltare la situazione di disagio delle strutture sanitarie calabresi, colpite negli ultimi decenni da tagli di spesa illogici e da un depauperamento delle risorse umane che annualmente (e prima del verificarsi dell’esplosione della pandemia che sta affliggendo gran parte del mondo) generava molti problemi ai pazienti i quali erano costretti ad emigrare per vedersi garantito il diritto alla salute (articolo 32 Costituzione).

Tuttavia, l’uomo politico per sua stessa natura è chiamato a governare le contraddizioni e i momenti di incertezza della realtà nella quale lui stesso vive e opera. E per questo che il gruppo Under 30 in Azione della Calabria si domanda perché in questi mesi, come documentato da articoli di giornale e denunce dei tre principali sindacati italiani, Cigl, Cisl e Uil, non ha aumentato i posti di terapie intensive secondo gli obiettivi prefissati? Come mai la provincia di Cosenza non è stata dotata di più macchinari per processare tamponi, lasciandone attivo soltanto uno operante nell’ospedale di Cosenza? Perché le autorità competenti, in questo caso il commissario ad acta Cotticelli, lasciano dichiarazioni paradossali alle testate giornalistiche nazionali esprimendo totale impreparazione ed ignoranza a domande su chi e come dovesse spendere i 100 milioni stanziati appositamente per l’emergenza e gli altri 80 derivati dal decreto Calabria?

In merito alla questione dell’ultima bufera che ha riguardato la disarmante impreparazione dell’ormai ex commissario Cotticelli alle telecamere di Rai3, ci chiediamo come mai si è venuta a creare questa sconcertante stato di cose? Ci sono stati in merito controlli ministeriali sull’effettiva capacità d’azione del commissario? Perché in assenza di tali requisiti, come si è espressa la volontà di rinnovare il mandato commissariale? Su quale basi si sono prese queste decisioni, dopo due anni nei quali non è stato prodotto alcun risultato concreto nel contesto del cosiddetto “piano di rientro”? E’ possibile protrarre una cura che non ha effetti positivi sul sistema? Esiste un’alternativa? E la Regione Calabria era a conoscenza di questa situazione? Perché non è intervenuta prontamente nella segnalazione?

Il momento che viviamo non è, ovviamente, semplice. Però il governante deve avere la trasparenza di rendere noti i motivi delle sua azioni e delle sue non azioni. Oltre alle risposte, ci auguriamo che comunque gli interventi previsti vengano presi il prima possibile visto che non si ha certezza quando e come l’emergenza sanitaria e, quindi, economica, possa terminare».