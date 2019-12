Le Petit Salon: a Corigliano Rossano,il primo Make Up Center

A Corigliano Rossano il primo Make Up Center in provincia di Cosenza della nota casa internazionale Make Up For Ever disegnato dall’architetto Francesca Felice. Inaugurato oggi sabato 21 dicembre, alla presenza del direttore artistico della società francese Gabriele Brunelli, le petit Salon si trova al civico 47 di viale Michelangelo, nell’area urbana di Rossano.

Dalle postazioni trucco alla cassa agli arredi luminosi, i mobili in legno sono stati disegnati e realizzati artigianalmente, così come le installazioni luminose al soffitto. Sei aree funzionali diverse, soffitto alto, il nero predominante tra gli altri colori essenziali, stile urban ed industrial ispirato alla mission costitutiva di Make Up For Ever, il brand internazionale fondato dalla pittrice e scultrice francese Dany Sanz.

Tra le sei aree funzionali (make up, cassa, esposizione prodotti, shooting e doppio ingresso), previste nel nuovo ed unico laboratorio diretto dalle make up artist Patrizia De Simone e Sara Marino, il petit salon si conferma marcatore distintivo, firma inconfondibile, collegata al mondo della meditazione, della bellezza e dell’esposizione artistica, dell’interior designer Felice. Riservato agli shooting fotografici al trucco ed al total look, l’area del petit salon è a tutti gli effetti un’alcova creativa, di stimolo, di provocazione e di ispirazione sull’universo del fashion.

È strutturato in modo tale da poter accogliere momenti di shooting anche durante la normale apertura del negozio oltre che essere utilizzata appunto come piccolo salotto di ispirazione al look quotidiano, alle nuove tendenze e di immagine a disposizione per le ospiti. Sulla bacheca, infatti, le due make up artist lasceranno di volta in volta schizzi, studi, foto e progetti di armocromia realizzati o da realizzare. L’area make up, vera fucina creativa del laboratorio, è stata ricavata in una zona riservata, quindi, non di passaggio. L’intera parete di appoggio delle postazioni trucco è stata lasciata volutamente libera da pensili espositivi per non confondere lo sguardo e restituire importanza anche visiva ed emozionale alle postazioni di lavoro.

