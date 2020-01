“Le Montanine”: le chips fritte made in Sila

DI MARTINA CARUSO

Dalle patate da consumo alla metamorfosi in chips: “Le Montanine”. Un valore aggiunto alla Calabria e, soprattutto, un motivo di elogio ad Andrea Paese, sostenuto dalla sorella Serena, che hanno dato una svolta alla loro carriera professionale portando il gusto della tradizione calabrese in giro per l’Italia, come a dire “vantativinne”.

Quando si sente parlare di “Calabria”, il senso del gusto, le papille gustative e la mente di ognuno, riportano alla tradizione che domina in tutti i piatti. Le ricette sono ricchissime e condensano tutti i prodotti della zona, a volte, in uno stesso piatto e… non solo: ora, anche in un pacco di chips fritte, con olio extravergine d’oliva e olio di semi.

Un gusto intenso, corposo, deciso, pieno di profumi e carico di aromi di una terra bella, costituita dalla natura e paesaggi incontaminati, il tutto racchiuso nelle chips “Le Montanine”. Un’idea studiata e riprodotta dal giovane imprenditore calabrese Andrea Paese.

Una storia di coraggio, di amore verso il proprio territorio che ha spinto Andrea e Serena a non mollare, nonostante le innumerevoli difficoltà commerciali riscontrate nel loro cammino professionale.

Un’abilità non casuale, in una terra tanto difficile per l’imprenditoria, avvalorata da coraggio, determinazione e fantasia. Perché se è vero che la gastronomia è sempre espressione della zona geografica che la genera, anche l’antica e robusta tradizione della Sila, così ben radicata, nasce dal suo territorio montano, nel quale si trova l’aria più pura del mondo e l’acqua che non ha rivali, può racchiudersi, senza perdere un briciolo di tradizione, in un sacchetto di chips “take away”.

Dal km 0 al km “Italia”.

Sì, perché “Le Montanine” verranno esportate nel territorio nazionale, proponendo entrambi i gusti: dal tradizionale gusto della patata silana alla specialità con la cipolla di Tropea, dal gusto inconfondibile.

Un lustro per la Calabria intera, ma, sicuramente, un esempio per tutti i giovani del territorio che ambiscono ad un futuro raggiante, realizzabile, anche, senza abbandonare questa splendida terra.

