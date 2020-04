Le Lampare chiedono la rimozione immediata di Zuccatelli

Il Commissario dell’Asp di Cosenza, dopo un’intervista rilasciata sabato, è finito nel mirino del coordinamento Cariatese

Le Lampare chiedono l’immediata rimozione di Zuccatelli dall’incarico di Commissario Straordinario ASP Cosenza. Il motivo va ricercato nell’intervista rilasciata il 25 Aprile al comitato “Uniti nella Speranza” . «Il siparietto – affermano -riservatoci mostra, senza timore di smentita, la scarsa conoscenza da parte del Commissario del territorio, in questo caso specificatamente del Basso Jonio Cosentino».

Secondo il Comitato cariatese sono emerse lacune sanitarie, «ma anche rispetto a questioni ad esse connesse quali la viabilità, il Commissario si è rivelato inadatto, quantomeno per difetto di conoscenza dei temi trattati, al ruolo che riveste. Riteniamo occorra consapevolezza e contezza profonda delle specifiche criticità delle singole aree di operatività per affrontare e risolvere problematiche complesse come quelle che affliggono il nostro territorio».

Valutiamo – fanno sapere le Lamapare – carente di contenuto e proposta il contributo di Zuccatelli per come emerso dall’intervista dalla quale rileva chiaramente come questo sia molto lontano dalla minima contezza rispetto alle specifiche criticità – non solo dal punto di vista sanitario – che caratterizzano la nostra zona. Pertanto, Ne chiediamo l’immediata rimozione dall’incarico».

Commenta

commenti