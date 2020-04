C’è un posto nel mondo dove il Covid19 non esiste più: ecco le isole Cook

L’arcipelago nella regione del Pacifico si è dichiarato ufficialmente Covid free, ora sono pronti ad aprire tutto: chiese, scuole e ristoranti

DI MARTINA CARUSO

Le isole Cook, ik paradisiaco arcipelago nel Pacifico del Sud si è dichiarato “Covid-free” in tempi decisamente record, motivo per il quale il Governo ha deciso di rimuovere le varie limitazioni disposte per contenere la diffusione del covid-19, incluso il viaggio tra l’isola principale di Rarotonga, dove si trova la capitale Avarua, e le isole esterne.

Le Isole Cook sono un paese insulare, politicamente legato alla Nuova Zelanda, situato nel Sud Pacifico, a circa 3.200 chilometri da Wellington, che conta quindici isole e 17.000 abitanti.

Il governo ha affermato che riapriranno i ristoranti, le chiese di tutto il paese apriranno da sabato, mentre le scuole riapriranno da lunedì. Scolari, studenti e fedeli devono tuttavia continuare a rispettare le regole del distanziamento sociale e le riunioni di più di dieci persone non sono ancora consentite.

La situazione deve però continuare ad essere gestita con cautela perché, come già accaduto in altre parti del mondo come il Giappone, «il virus può tornare e continua a viaggiare fuori dai nostri confini», precisa il premier Henry Puna, dichiarano, inoltre, che l’allarme sanitario passa da rosso a giallo.

Dei circa 15 paesi del mondo in cui non sono stati segnalati casi di coronavirus, dieci si trovano nella regione del Pacifico.

