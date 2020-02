Contro le droghe, Giorgia Benusiglio allo Scientifico: «La vita è il vero sballo»

La scrittrice è stata ospite dell’istituto scolastico e ha parlato ad una folta platea di studenti, portando la sua testimonianza contro l’uso delle droghe

di Martina Caruso

Per Giorgia Benusiglio, una scrittrice e testimonial della prevenzione contro le droghe, che stamattina si è confrontata con i liceali di Corigliano-Rossano, dialogare con i giovani è una missione. Perché quando era appena diciassettenne, a causa dell’assunzione di mezza pastiglia di ecstasy, contenente veleno per topi e piombo, è entrata in coma epatico rischiando di morire. Si è salvata solo grazie ad un trapianto tempestivo di fegato: «Mi restavano poche ore di vita, stavo per entrare nel coma irreversibile.

«Sono stata – ha detto – la prima paziente in Italia a superare un’epatite tossica fulminante conseguente al consumo di ecstasy, la seconda nel mondo. La ripresa è stata dura, l’ospedale è diventato la mia seconda casa», ricorda Giorgia.

L’ organo donato alla scrittrice apparteneva ad Alessandra, una diciannovenne deceduta in seguito ad un tragico incidente stradale proprio nelle ore in cui Giorgia stava per perire a causa degli irreparabili danni che la droga aveva provocato al suo organismo. Oggi, l’esistenza di Giorgia è garantita dai continui controlli medici nonché ai farmaci antirigetto, immunosoppressori che, purtroppo, nello svolgere la loro funzione, la debilitano e la espongono al pericolo di sviluppare malattie come il cancro.

«Sarò una paziente per sempre, ma è sempre stata dura accettare di essere l’acerrimo nemico di me stessa».

L’essenza di questa coraggiosa fanciulla è impreziosita dal sentimento più nobile che esista: il senso di gratitudine, ma ricorda anche che «non bisogna scendere mai a compromessi, perché tu, vieni prima di tutti gli altri e il tuo corpo porta i segni di ogni tua azione».

Giorgia ha perso il suo amatissimo padre troppo presto, sua sorella Carlotta è morta due anni fa in circostanze ancora tutte da chiarire, ma ogni volta è caduta e ha saputo rialzarsi, ha imparato come fare in una notte di tanto tempo fa, quando fu costretta a crescere all’improvviso per aver commesso un errore che stava per costarle la vita, ma ora senza alibi, senza giustificazioni e con tanta sincerità ricorda ai ragazzi che il vivere è l’unico sballo possibile. Ha saputo addomesticare la paura ed oggi può vedere l’azzurro del cielo amandosi sempre di più.

