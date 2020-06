Le discoteche possono riaprire da venerdì 19: trovato accordo in Regione

Il numero di persone ammesse ad entrare in discoteca è fissato al 20% in meno rispetto alla capacità del locale

Le discoteche in Calabria, se vorranno, potranno iniziare la loro attività dal prossimo venerdì 19 Giugno. È stato trovato l’accordo tra la Regione ed il sindacato italiano locali da ballo (SILB) della Calabria.

Ovviamente non sarà una riapertura come tutti gli altri anni ma bisognerà osservare le regole generale anti contagio che sono state rimodulate in base a quello che l’andamento epidemiologico della Calabria.

Di concerto con i rappresentanti di locali di tutta la Regione, infatti, la governatrice Jole Santelli e l’assessore allo Sviluppo Economico Fausto Orsomarso, hanno concordato una modulazione dei precetti nazionali, in virtù del basso numero di contagi di cui gode la Calabria.

Il numero di persone ammesse ad entrare in discoteca è fissato al 20% in meno rispetto alla capacità del locale. Inoltre non verrà vietata la somministrazione di bevande al banco, ma si vigilerà affinché chi consuma si allontani immediatamente per evitare assembramenti.

Stuart e personale vigileranno sulle piste per arginare eventuali calche. Sono al vaglio altre linee guida che saranno comunicate nei prossimi giorni

Commenta

commenti