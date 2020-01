Lauropoli – Farmacia Maiuri: la seconda Farmacia Oncologica della Regione

DI MARTINA CARUSO

Quanto sono efficaci, effettivamente, gli integratori del gruppo B12 in un percorso di cura specifico? I probiotici aiutano il paziente che svolge cure invasive? Che tipo di alimentazione potrebbe essere più adatta? Questi sono solo alcuni dei dubbi che più tormentano un malato di cancro o temono di esserne malati.

L’informazione è, senza ombra di dubbio, la miglior cura per combattere in cancro. Ed è proprio in questi casi che entrano in gioco le Farmacie Oncologiche: un servizio dedicato alla gestione delle esigenze, in termini di consiglio, ascolto e accoglienza su tematiche relative a informazione sulle terapie, aspetti relazionali, educazione nutrizionale, supporto cosmetologico.

In un territorio che occupa attualmente la zona alta della classifica Nazionale per il rischio di tumori, una vera e propria ancora di salvezza è la “Farmacia Maiuri”, situata nel Comune di Cassano allo Jonio, nella frazione di Lauropoli: un’attività paterna iniziata nel lontano 1961 e portata avanti, dal 2013, con lungimiranza, determinazione e passione dalla dott.ssa Cinzia Maiuri.

Partendo dagli insegnamenti paterni, oggi, la Farmacia Maiuri è l’unica in Calabria ad aver conseguito la Certificazione come “Farmacia Oncologica”, nel 2018, continuando ad essere la sola nella Provincia di Cosenza, dall’Ente Certificato Certiquality SRL dopo un percorso di formazione specifica, svoltosi lontano dal territorio in cui situa l’esercizio, ma seguito minuziosamente dalla dott.ssa Cinzia Maiuri.

“Il desiderio è quello di esserci in modo concreto in una zona che, in questo momento, riscontra, in media, 2 malati di tumore ogni sette giorni”– una media irrisoria, quella che è riuscita a scorgere la dott. ssa Maiuri, in un territorio sprovvisto persino di un Registro dei Tumori, necessario a delineare i casi di morte per questa patologia che crescono disperatamente e non intendono calare.

Un punto di riferimento per i malati e per chi vive da vicino la sofferenza, nonché i familiari. Sì, perché spesso, oltre alla profonda sofferenza che coinvolge il malato, subentrano dei disagi legati alla complessità delle cure, che si riversano, soprattutto, su chi dovrebbe dare coraggio e sostegno.

Il merito di questo meraviglioso riconoscimento è anche di un team di sei collaboratori giovani, audaci, tutti laureati e abilitati alla professione di Farmacista che hanno apportato idee incredibili e innovative alla Farmacia, come “l’App della Farmacia Maiuri” che permette di seguire l’aderenza alla terapia del paziente, facendo diventare quest’ultima un punto di forza del paziente e non di debolezza.

“Ciò a cui auspico è la collaborazione da parte di tutti gli oncologi e medici del territorio, finora lontana anni luce dal progetto”.

Un servizio che si svolge in uno spazio riservato della farmacia: una piccola sala adibita ad accogliere i pazienti che necessitano di una consulenza, totalmente gratuita, per garantirne la riservatezza.

Un angolo di paradiso, insomma, che mira all’interesse della Persona prima che del paziente/cliente; un’eccellenza, la Farmacia Maiuri, che merita elogio, stima da parte dei pazienti.

Un esempio di crescita e innovazione che dev’essere riconosciuto in tutto il territorio calabrese.

