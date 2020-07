L’Aro Sibaritide non paga: Ekrò chiude l’impianto di Bucita. Ora che succede?

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, nei giorni scorsi si era impegnato a pagare al gestore le fatture arretrate. Così non è stato. Intanto chiude anche l’impianto di Calabria Maceri a Rende. Tutta la provincia con i rifiuti per strada

Manutenzione dell’impianto a cancelli chiusi fino a domani e poi da lunedì Bucita rimarrà impacchettata fino a non si sa quando. Le fievoli speranze che si erano affacciate nei giorni scorsi, dopo una missiva “(r)assicurata” del sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi che annunciava il pagamento delle fatture arretrate all’azienda Ekrò (gestore del sito), entro la giornata di giovedì (ieri), si sono spente proprio ieri sera. Allorquando, la società crotonese non vedendosi recapitato alcun pagamento ha scritto a tutti gli enti preposti annunciando l’immediata chiusura dell’impianto tecnologico e la successiva procedura di cassa integrazione per tutti i dipendenti della struttura.

SI PAVENTA UNA DOPPIA EMERGENZA

Dunque l‘emergenza scoppia, oggi, nel modo più virulento e su due fronti: quello ambientale, con la spazzatura che continuerà a rimanere per e strade del territorio non si sa ancora per quanto tempo; e quello lavorativo con la vertenza dei 18 dipendenti che sono rimasti, così, senza occupazione. Rispetto a quest’ultima vicenda, il Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, ha convocato un tavolo concertativo per il prossimo 6 luglio. A confermarlo è il sindacato Uil che sta seguendo a tempo la condizione dei lavoratori dell’impianto.

UNA SITUAZIONE ANNUNCIATA

Non volevamo essere Cassandra, eppure nei giorni scorsi avevamo già anticipato quello che sarebbe successo iN queste ore, a causa del gioco a scaricabarile fatto dai comuni dell’Ato Cosenza e dell’Aro della Sibaritide. I quali, però, per effetti della normativa vigente – piaccia o non piaccia – sono quelli che oggi devono assumere delle decisioni per dare risposte alla gestione dei rifiuti.

Nel corso di un recente incontro tra i sindaci dell’Ato e l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, De Caprio, è venuto fuori come la struttura dell’Ambito territoriale ottimale e, di conseguenza, quella degli Aro, in questi mesi di operatività non abbiano prodotto nulla in termini di idee e proposte.

IN EMERGENZA SUBENTRA LA REGIONE? FORSE! MA A PAGARE IL CONTO SARANNO I CITTADINI

Quindi che succederà nelle prossime ore? Considerato anche che non solo la Sibaritide ma l’intera provincia di Cosenza rischia di essere subissata di spazzatura per la contestuale chiusura dell’impianto di Calabria Maceri di Rende. Probabilmente, potrebbe essere la Regione a trovare una soluzione straordinaria e a levare le castagne dal fuoco con un piano di emergenza che sicuramente avrà dei costi, i quali ricadranno inevitabilmente sulle tasche dei contribuenti calabresi. Tutto questo con la speranza che i comuni, ai quali il quadro normativo regionale (Legge Regionale n. 14 dell’11 agosto 2014 – Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) affida il compito di provvedere, appunto, alla pianificazione della gestione dei rifiuti, si diano una mossa e programmino.

