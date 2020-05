L’Arcidiocesi si prepara a celebrare la Messa Crismale e la veglia di Pentecoste

La cerimonia della benedizione degli Oli Santi sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina facebook dell’Eco dello Jonio

L’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, si prepara a vivere alcuni appuntamenti ecclesiali molto importanti e significativi.

Il primo è fissato per mercoledì 27 maggio alle ore 21,00, in Cattedrale. «Ci ritroveremo – si legge nella nota stampa dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati – per un momento di preghiera e ringraziamento, presieduto da S. E. l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano, nel decimo sabato dell’Achiropita». È possibile seguire questo evento attraverso la diretta facebook sulla pagina dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati.

Il secondo appuntamento è la Messa Crismale, che si celebrerà giovedì 28 maggio, alle ore 10:30, in Cattedrale e che potrà essere seguita, sempre in diretta facebook sulla pagina della Arcidiocesi e contemporaneamente anche sulla pagina facebook dell’Eco dello Jonio. La santa cerimonia che tradizionalmente si tiene nella settimana Santa quest’anno non è stata celebrata per via dell’emergenza covid 19.

La messa crismale sarà presieduta da Mons. Giuseppe Satriano e partecipano i sacerdoti, i diaconi, i seminaristi, una delegazione di religiose e, in rappresentanza dei fedeli laici, i membri del Consiglio Pastorale Diocesano. «Cuore della celebrazione -prosegue la nota – è la benedizione degli Oli Santi: Crisma, Catecumeni, Infermi. Dopo l’omelia, i sacerdoti rinnoveranno le promesse sacerdotali».

Terzo appuntamento: la Veglia Diocesana di Pentecoste. Preparata da un settenario di preghiera e riflessione, la Veglia si terrà sabato 30 maggio 2020, alle ore 20:30, nella la parrocchia Maria Madre della Chiesa. «Presieduta dall’Arcivescovo, vedrà la partecipazione di tutte le realtà ecclesiali presenti in Diocesi (sacerdoti, religiose, laici). Coordinata dall’Ufficio Missionario e Liturgico, nella Veglia verranno presentate le testimonianze degli Uffici Diocesani di Pastorale, che sono stati invitati a rispondere alla domanda: “Che cosa questo tempo di Pandemia ha detto alla nostra realtà ecclesiale?”». Questo evento, oltre che dalla pagina Facebook dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, sarà anche trasmesso in diretta televisiva dall’emittente Tele A 1, visibile su canale 72 digitale terrestre.

