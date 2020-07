L’Arcidiocesi presenta il programma per le celebrazioni dell’Achiropita

Il tempo che stiamo vivendo impone una rivisitazione delle modalità di partecipazione e condivisione dei momenti di devozione popolare legate alle feste religiose in onore dei Santi Patroni. Con rispetto delle disposizioni emanate dalla Cei e del Governo italiano, la Diocesi di Rossano-Cariati ha predisposto ogni azione utile a che la partecipazione dei fedeli alle prossime festività religiose avvenga in piena sicurezza ripensando i singoli appuntamenti della tradizione. Confermata la sospensione delle processioni, mentre si potrà, dove possibile, celebrare la Santa Messa in onore dei Patroni nelle pubbliche piazze. Queste, invece, le principali indicazioni per le celebrazioni in onore di Mara Santissima Achiropita, Patrona della Diocesi.

Giorno 31 Luglio – Ore 21.30: si terrà un incontro di preghiera Mariana, a cura del Coro Parrocchiale, sul sagrato della Chiesa, per l’intronizzazione della statua argentea dell’Achiropita in Cattedrale

Giorno 12 AGOSTO – Festa Diocesana dell’Achiropita: Alla luce della limitazione dei posti e il rispetto del distanziamento sociale, non sarà celebrata la messa Diocesana.

Alle ore 11.00 S. E. l’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano e il clero della Diocesi si ritroveranno, riservatamente e senza fedeli, davanti l’icona dell’Achiropita, per la preghiera di ringraziamento nel quinto anniversario della protezione mariana durante l’alluvione del 2015.

Giorno 15 AGOSTO – Solennità di Maria SS. Assunta in cielo. SS. Achiropita

Alle ore 19.30: la S. Messa Pontificale presieduta dal nostro Arcivescovo si terrà in Piazza Steri e nel corso della celebrazione ci sarà l’offerta dell’olio della Lampada votiva da parte del Sindaco di Corigliano Rossano. Si pregherà con particolare intenzione in suffragio delle vittime del Corona Virus del territorio dicoesano.

Si ricorda, infine, che la Cattedrale può contenere fino a 200 persone. Si invita caldamente quindi a rispettare le regole per la prevenzione del contagio. In particolare: in chiesa è necessario indossare la mascherina, sedere nei banchi nei posti indicati. I nuclei familiari possono sedere insieme nello stesso banco.

MESSAGGIO DON PIETRO MADEO

Carissimi, ci apprestiamo a vivere il tradizionale appuntamento del mese di Agosto dedicato alla nostra protettrice la Santissima Achiropita, portando con noi gli effetti degli eventi che hanno segnato i mesi trascorsi, che ancora si fanno sentire con la loro carica di fatica, dolore, ansia e insicurezza.

E in questo tempo trascorso, più volte ci siamo stretti intorno alla Madre celeste per implorare la sua protezione. Ricordiamo in particolare la solenne supplica rivolta dall’Arcivescovo insieme al Sindaco nei giorni più amari del virus; la recita del Santo Rosario nel cammino dei 20 Sabati a lei dedicati. E certamente non sono mancate le preghiere personali e in famiglia.

Ora vogliamo esprimere il nostro ringraziamento in maniera solenne e vivere questo tempo come tempo di particolare grazia, portando con noi tutte le speranze per un nuovo ricominciamento, affidando all’Achiropita i voti espressi recentemente dal nostro Arcivescovo: innamorarsi della vita, sapersi orientare facendoci guidare dallo Spirito, tornare a sognare”.

Don Pietro Madeo – Parroco della Cattedrale

PROGRAMMA QUOTIDIANO DELLE CELEBRAZIONI

1-15 AGOSTO SS. Messe feriali: 6.30 – 8.00 – 19.00

Messe festive: 6.30 – 8.00 – 11.00 – 19.00

La S. Messa delle ore 6.30 sarà presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano

TUTTI I GIORNI: Confessioni: 6.00-9.00; 10.00-12.00; 17.00-20.30

Rosario: ore 18.30

31 LUGLIO – Ore 21.30:

Incontro di preghiera Mariana sul sagrato della Chiesa, per l’intronizzazione della statua argentea dell’Achiropita in Cattedrale (a cura del Coro parrocchiale).

La S. Messa delle ore 19.00 sarà curata dalle parrocchie della vicaria di Rossano:

1 Agosto Parrocchie e Suore del centro storico.

2 Agosto Gruppo Famiglie del centro storico

3 Agosto don Vittorio Salvati con la Parrocchia di S. Teresa di Gesù Bambino

4 Agosto Padre Antonio Molinario con la Parrocchia di S. Giuseppe

5 Agosto don Giuseppe Straface con la Parrocchia della SS. Trinità

6 Agosto don Franco Romano con la Parrocchia di S. Bartolomeo

7 Agosto don Clemente Caruso con la Parrocchia Madonna del Buon Consiglio

8 Agosto don Mosé Cariati con la Parrocchia di S. Pio X

9 Agosto Gruppi parrocchiali del Centro storico

10 Agosto don Giuseppe Scigliano con la Parrocchia di S. Paolo

11 Agosto don Marco Falcone (novello sacerdote dell’Ordinariato Militare d’Italia, originario della nostra Diocesi)

12 Agosto don Pasquale De Simone (novello sacerdote)

13 Agosto don Vincenzo Miceli con la Parrocchia Maria Madre della Chiesa

TRIDUO

12 – 13 Agosto – Ore 6.30:

saremo accompagnati da Padre Giovanni Tolaro dei Padri Minimi di Corigliano, per le meditazioni mariane e le Confessioni.

12 AGOSTO – Festa Diocesana dell’Achiropita

(Per la limitazione dei posti e il distanziamento sociale, non si celebra la messa Diocesana).

Ore 11.00 l’Arcivescovo e il clero della Diocesi si ritrovano

(riservatamente e senza fedeli) davanti l’icona dell’Achiropita, per la preghiera di ringraziamento nel quinto anniversario della protezione mariana durante l’alluvione.

14 Agosto – Ore 6.30: concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Mons. Angelo Panzetta,

Arcivescovo di Crotone-Santa Severina.

15 AGOSTO

Solennità di Maria SS. Assunta in cielo. SS. Achiropita

Ore 6.30 – 8.00 – 11.00: S. Messa

Ore 19.30: Piazza Steri – S. Messa Pontificale

presieduta dal nostro Arcivescovo con l’offerta dell’olio della Lampada votiva da parte del Sindaco.

16 – 31 Agosto, orario Sante Messa

FERIALI: ore 8.00 – 19.00

FESTIVE: ore 8.00 – 11.00 – 19.00

23 Agosto – Domenica – Ore 19.00:

Messa e ricordo dell’anniversario di matrimonio di tutti coloro che si sono sposati in Cattedrale nel 1970 (50°) e nel 1995 (25°)

Commenta

commenti