L’Annunziata risponde all’offensiva del Covid: 200 assunzioni e 89 posti letto in più

Assunti a tempo determinato 100 nuovi operatori con fondi Covid e a tempo indeterminato altri 108 tra medici, infermieri e tecnici 70 posti letto per le degenze Covid e 19 in terapia intensiva

2.300.000 euro di risorse dei “fondi Covid” mobilitati sino ad oggi dall’AO di Cosenza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, attraverso l’assunzione, a tempo determinato, di circa 100 nuovi operatori sanitari, tra medici, infermieri e tecnici. Dei fondi per l’emergenza assegnati all’Azienda Ospedaliera – in tutto € 2.850.000,00 – € 1.300.000,00 sono stati impiegati per gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni a tempo determinato, e circa € 1.000.000,00 per il funzionamento dei reparti COVID, sostenendo le spese per implementare le prestazioni del personale medico e di comparto addetto.

Le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per l’assunzione di ulteriore personale a tempo determinato con particolare riguardo al personale OSS, attingendo dalle graduatorie di altre Aziende.

Parallelamente, prosegue l’attuazione del Piano assunzioni a tempo indeterminato approvato dalla Struttura Commissariale il 24 aprile scorso, che prevede l’immissione in ruolo di complessive 168 nuove figure professionali e ad oggi sono stati assunti complessivamente 108 operatori sanitari tra medici, infermieri e tecnici, nonché 10 medici a tempo determinato, confermando la spesa complessiva annua dell’AO per personale che supera i 101 milioni di euro. “

Le nuove assunzioni hanno consentito di gestire la seconda ondata pandemica. Nella giornata di oggi è operativo il nuovo reparto COVID nell’ambito del Dipartimento di Medicina del neo direttore Filippo Fimognari “14 posti estensibili, sin da subito a 20 che ci consentono, almeno per il momento, – ha dichiarato Fimognari – di gestire l’emergenza e fruire di percorsi dedicati ai malati Covid.” Anche la Terapia intensiva è stata potenziata attraverso la realizzazione di 19 posti, estensibili, in caso di necessità, a 30.

«Siamo in grado di fronteggiare – ha dichiarato il neo Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, Pasqua – tutte le eventuali evoluzioni negative dei pazienti Covid, in Terapia Intensiva: allo stato sono ricoverati cinque pazienti, di cui tre in ventilazione non invasiva. Ma la situazione è sotto controllo anche in Pronto Soccorso, dove stanotte si è verificato un picco di ricoveri che abbiamo preso in cura e smistato nei vari reparti».

Il Direttore sanitario ff, Francesco Zinno conferma la complessiva tenuta dell’organizzazione logista COVID dell’Hub di Cosenza.

«Nelle ultime ore – ha detto Zinno, anche lui fresco di nomina a Direttore del Dipartimento dei Servizi – abbiamo implementato l’assetto degenze Covid dell’Annunziata creando, 70 posti letto, oltre a quelli di Terapia Intensiva. Siamo comunque in grado, in ogni momento di rivedere e implementare ulteriormente, se necessario, il numero di posti letto».

