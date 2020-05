Lamenza: «Sindaco e maggioranza sono la vera emergenza di Corigliano Rossano»

Il coordinatore della Lega, area ionica cosentina, Paolo Maria Lamenza manifesta il suo dissenso nei confronti dell’Amministrazione comunale di Corigliano Rossano. Una rimostranza nata il 24 aprile, data in cui ha espresso critiche circa la incapacità da parte di amministratori e dirigenti. «Mi sarei aspettato una risposta da parte del Sindaco Stasi. No, nulla di tutto ciò. Il Sindaco, ai miei interrogativi, alle mie critiche, al mio dissenso, ha pensato bene di far rispondere , al suo “ufficio stampa” a firma della intera maggioranza».

Lo stesso coordinatore della Lega ci tiene a rispondere alla maggioranza stessa che, a suo dire, non è immune «ma corresponsabile dello scempio a cui la città è sottoposta». Il leader territoriale del Carroccio continua: «l’unica cosa che costoro abbiano potuto produrre è il tacciarmi di alimentare la disinformazione, di essere un confusionario, di cercare spazi di visibilità».

«Partiamo dal fatto che, mi sembra davvero risile che in un momento come quello che viviamo la giunta Stasi giochi alle belle statuine. Professionisti/assessori, davanti ad uno schermo con la mascherina cadente che recitano un copione scritto dal capo. Nella foga si rivendicano anche i fuochi San Marco che non hanno mai organizzato. Selfie dalla protezione civile, riunioni su riunioni, il gioco dei quattro cantoni tenendo occupate forze dell’ordine. ULTIMA NEW, Stasi con la fascia tricolore (ci dorme?) danza intorno ad un fuoco come i Sioux… Insomma “chiacchiere e distintivo”, mentre la gente aspetta il bonus alimentare e cinquecentomila dei settecentomila euro restano nelle casse comunali a dimostrazione che i servizi sociali sono tutti da costruire al di la delle lodi sperticate a questo o a quello».

«Nel pleonastico comunicato delle forze di maggioranza (stile Pci 1948), credo di aver riscontrato in quel delirio solo aria, nemmeno fritta, ma soprattutto, la Loro convinzione di essere corresponsabili di quanto stia accadendo, avallando e giustificando col “Nulla” il letargo e la insufficienza amministrativa del Sindaco e della Sua Giunta. Mi spiego: avete in data 31 dicembre 2019 con delibera N°326 deliberato la devoluzione ed il diverso utilizzo di quota parte di mutui assunti con Cassa depositi e prestiti, destinando circa 800.000,00 euro a perforazione pozzi, piazza salotto, condotta sottomarina S. Angelo ecc.? E’ vero che 4 mesi dopo(120 giorni) con delibera giuntale N° 65 del 16/04/2020 avete deliberato nuovamente la devoluzione in questione per… errori materiali nella digitazione di due posizioni…nonché per la mancata indicazione delle posizioni di mutuo dalle quali attingere il residuo del finanziamento…!!!? Appare ormai chiaro che la condotta sottomarina di S.Angelo resterà come era l’anno scorso con i liquami che finiranno in mare. Ma cosa ha fatto l’assessore oltre ad indossare mascherine e guardare fisso l’Iphone? Nulla. Sindaco: è vero che oltre a qualche Lsu, lei non ha ruotato nessuno, lasciando al loro posto tutti, anche quei responsabili che criticava dalla opposizione? E’ vero che per i due 110 da reclutare Tecnico e finanziario, non ha ancora deciso nulla per i veti incrociati su un nativo di Rossano ed uno socio di studio di un membro della commissione di selezione? Gli unici due 110 in essere li ha criticati al momento della nomina da parte di Bagnato, salvo poi prorogarli senza pudore, elemento che sarà necessario approfondire. E’ vero che le posizioni organizzative sono ferme da mesi e lei non riesce a dirimere la questione della Polizia Locale, sempre per questioni di nascita dei soggetti? E’ vero che ha trovato sei milioni e oltre di euro per la strada Corigliano Insiti ed ancora non si parla nemmeno della progettazione? E’ vero che della cittadella di Insiti a lei non frega nulla, lasciando il terreno ad un privato, perché lei ha deciso di non ottemperare alla legge regionale 2/2018? Mi fermo per evitare di infierire… Chiedo pertanto se io possa essere dipinto come un “ disinformato e delirante confusionario” o se, al contrario, questa maggioranza e lo stesso Sindaco Stasi vogliano tenere oscurati i battenti della pubblica amministrazione? Chiedo di chiarire, dove annida la “confusione” o la malafede? Giacché ci siamo, Sindaco Stasi, ha dimenticato quando voleva la rimozione del Direttore Sanitario dott. Pierluigi Carino per le repentine chiusure di reparti? Faccia una cura di fosforo, perché il sottoscritto e la Lega, non abbiamo cambiato idea sul soggetto, chiederemo alla Presidente Santelli di rimuoverlo per la sua condotta ondivaga e la mancanza di progettualità organica. Ah, lasci le notizie sul Coronavirus a chi di competenza certamente sarà più preciso di lei e, soprattutto non terrà sveglia la povera gente(sempre meno) per sentire i suoi comizietti notturni, è in gioco la Salute dei cittadini»

