Lamensa ai 5 stelle: «Siamo pronti a condividere idee e spunti per una Castrovillari migliore»

Il M5S ha proposto al futuro sindaco une serie di punti chiedendo di farli propri e di realizzarli nel corso del mandato amministrativo

«Abbiamo letto con interesse le proposte delle liste “Movimento 5 stelle” e “Sviluppo per Castrovillari ed il territorio” e ne condividiamo i contenuti». Sono queste le parole del candidato a sindaco del centro-destra, Giancarlo Lamensa.

«L’interesse per la città ed il cambiamento sono principi cari anche alla nostra coalizione – ha proseguito Lamensa – Dopo aver letto con attenzione le proposte formulate, ho avuto modo di constatare che alcuni punti del programma (come ad esempio la figura del Disability Manager) sono comuni ad entrambe le coalizioni. Così come colgo significative similitudini relative a temi come lavoro, turismo, servizi, decoro urbano ed il recupero della centralità dell’area del Pollino nella quale Castrovillari non può che recitare un ruolo da protagonista».

Un percorso che, per il candidato di centro destra, dovrà proseguire nel tempo: «La condivisione di questi temi – ha concluso Lamensa – non termina il 5 ottobre, ma prenderà il via proprio dopo il ballottaggio. Sarò il sindaco di tutti i castrovillaresi, anche di quelli che si sono riconosciuti nelle proposte delle liste “Movimento 5 stelle” e “Sviluppo per Castrovillari ed il territorio”, guidate da Giuseppe Campanella. Siamo aperti al confronto ed a condividere le idee provenienti da altre forze politiche nell’esclusivo interesse della collettività».

