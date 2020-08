L’allenatore Sasà Marra saluta il Castrovillari Calcio

Dopo due stagioni si dividono le strade tra Sasà Marra e il Castrovillari. Il tecnico campano ha voluto lasciare il suo commiato alla città e alla tifoseria del Pollino: «È noto a tutti come si è concluso questo campionato e sarebbe superfluo spendere parole a riguardo. Ritengo doveroso da parte mia salutare una Città e la Tifoseria che mi ha accolto con calore, dimostrandomi affetto e stima rispettivamente dal punto di vista umano e professionale. Ha ricambiato l’impegno che ci ho messo con apprezzamento e sostegno. Il primo grazie va al Ds.Varrà, con il quale ho lavorato ottimamente il primo anno. Il secondo grazie , non per importanza, alla Società a tutti i calciatori, lo Staff, magazziniere e massaggiatori con cui ho lavorato questi ultimi due anni a Castrovillari. Faccio i miei più sinceri auguri per il centenario e che la Società Castrovillari abbia le migliori fortune. Forza Castrovillari!».

