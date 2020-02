Laboratorio analisi Cariati: spiragli dopo l’incontro con i vertici Asp

Alla riunione con il commissario Saitta, chiesta dal movimento civico “Cariati Unita”, ha partecipato anche Gianluca Gallo

Una delegazione del Movimento civico “Cariati Unita” composta da Leonardo Trento, Cataldo De Nardo, Francesco Cosentino, Peppino Cufari, Pasquale Marino, Vincenzo Filareti, ha incontrato nella sede dell’Asp di Cosenza il commissario straordinario, Daniela Saitta, da poco chiamata dal Ministro della salute ad occuparsi dei problemi della sanità cosentina.

L’incontro, promosso dal consigliere regionale Gianluca Gallo, che ha accompagnato ieri la delegazione cariatese, e fortemente voluto ed organizzato su richiesta dei suoi referenti locali di partito, ha riguardato le problematiche del laboratorio analisi, della radiologia e della cardiologia del presidio sanitario “Vittorio Cosentino” di Cariati.

«Dopo le insistenti voci dei giorni scorsi – dicono i dirigenti di Cariati Unita – circa l’imminente chiusura del laboratorio analisi dell’ex presidio ospedaliero di Cariati, abbiamo incontrato gli operatori sanitari per renderci conto delle criticità e delle problematiche inerenti il laboratorio e gli altri servizi del “Cosentino”».

Nel corso dell’incontro di ieri a Cosenza, invece, la delegazione ha richiesto al commissario Saitta immediati interventi per il Laboratorio analisi, per la Radiologia e per la Cardiologia.

«La dottoressa Saitta – aggiungono – si è prontamente attivata per trovare soluzioni alle problematiche evidenziate ed ha garantito al consigliere Gallo ed ai presenti massima attenzione rispetto alle legittime sollecitazioni portate alla Sua attenzione dai rappresentati di Cariati Unita».

La delegazione ha anche rappresentato la necessità di aprire un tavolo di confronto sull’offerta sanitaria nel basso ionio cosentino e, in particolare, sulla questione della riapertura dell’ospedale di Cariati con il reinserimento nella rete regionale per acuti.

L’incontro è stato aggiornato ad una prossima riunione «nella quale saranno analizzati tutti i dati relativi all’ospedale di Cariati ed all’offerta sanitaria che potrebbe dare al territorio».

Cariati Unita nel ringraziare Gianluca Gallo per la sensibilità e la disponibilità accordata, «non può non evidenziare, purtroppo, l’assoluta assenza sulla problematica sanitaria da parte dell’amministrazione comunale, troppo impegnata a mantenere poltrone e poltroncine, piuttosto che, interessarsi dei reali problemi che interessano i cittadini cariatesi».

Commenta

commenti