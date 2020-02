La voce della nostra Mia Martini riscalda i cuori, a 25 anni dalla sua prematura scomparsa

DI SAMANTHA TARANTINO

Graffiante nella voce e nell’anima, unica nell’intro di un inedito “FAMMI SENTIRE BELLA” distribuito dalla Sugar Music, che blocca all’istante; perchè a sentirla di nuovo dopo 25 anni dalla sua morte prematura lascia senza fiato. Lei Mimì Bertè, per tutti Mia Martini è stata l’indiscussa protagonista di un interessante docufilm, andato in onda su Rai3 nella prima serata di ieri. Un racconto che si è svolto tra i suoni melodiosi di accordi, nella nascita dei suoi grandi successi e quell’emozione che ti prende al petto. La nostra Mimì, lei che la Calabria e soprattutto il calore di Napoli portava nei suoi colori, nella sua immensa passione. Lei la divertente Mimì, così come tutti i suoi più cari amici amano ricordarla. Lei che di noi Donne interpreta il sogno mai avverato, alla …ricerca di un uomo che non c’è, di quel punto fermo… e di quella piccola donna che non si finisce mai di essere. E’ tornata Mimì, in questo inedito che ha dato il titolo al docufilm “Mia martini, fammi sentire bella”, realizzato dall’autore e regista Giorgio Verdelli con le interviste a Loredana Bertè e Dori Ghezzi, Vincenzo Mollica e Caterina Caselli. Ci sei ancora Mimì: in realtà non sei mai andata via. Tu bella, bellissima come la nostra amata e amara terra, tu che sarai ancora una volta, la colonna sonora di immense storie d’amore.





