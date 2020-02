Il cagnolino sta bene. La verità sul “bronzetto” di piazza Le Fosse

Il cagnolino di bronzo che campeggiava in piazza Bernardino Le Fosse non è stato rubato e sta benone. Il riferimento è al complesso scultoreo “il mio tempo non fugge” che è diventato ormai un simbolo per quanti amano farsi la passeggiata domenicale tra la principale agorà dello Scalo e Via Nazionale di Rossano. L’allarme della sua scomparsa era scattato nel tardo pomeriggio di ieri e molti avevano pensato al peggio, ovvero in un possibile furto. Nulla di tutto questo. Infatti, il cagnolino è attualmente sotto la custodia della Polizia Municipale di Corigliano Rossano, in quanto la statuina si era staccata dalla pavimentazione e, qualche passante, per evitare che si danneggiasse l’ha prontamente consegnata a chi di dovere.

