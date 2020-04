La Super Luna splende nel cielo di Corigliano Rossano

Tra il 7 e l’8 aprile, la terza SuperLuna del 2020, la più grande e brillante, ha fatto affacciare tutti per vedere il momento in cui il satellite era più vicino alla Terra

DI MARTINA CARUSO

Uno spettacolo che si ripete: nel cielo di Corigliano Rossano è comparsa la Superluna che è la coincidenza della luna piena con la minore distanza tra la Terra e il nostro satellite. L’effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dalla Terra. E quella del 7 aprile è la più grande e brillante del 2020: è la terza dell’anno, dopo quelle di febbraio e marzo.

Ma per vederne un un’altra così grande e luminosa, secondo gli esperti bisognerà attendere fino al 21 gennaio del 2023. Con la differenza che quella di oggi coincide con un momento d’emergenza senza precedenti e forse, per questo, che lo spettacolo della Superluna ha deciso di brillare così tanto, mettendo tutti con il naso all’insù, verso il cielo più limpido e cristallino che ci si può aspettare in Italia, non sia segno di speranza nella lotta al Covid-19 che impone tutti di restare a casa.

