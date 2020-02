La spiaggia non c’è più. Un’altra violenta mareggiata si è abbattuta sulla costa

A distanza di poco meno di un anno lo Jonio torna a far paura e cancella più di 40 metri di spiaggia in una sola notte

La spiaggia non c’è più. Un’altra forte mareggiata, più impetuosa e devastante di quella verificatasi nella notte di San Valentino dello scorso anno, si è abbattuta stamattina sulle coste di Corigliano-Rossano. Danno su danno. Il lento ripascimento che era avvenuto naturalmente in questi mesi è stato praticamente annientato dalle onde alte quasi cinque metri e violente di oggi. Nel tratto Sant’Angelo-Galderate-Torrepinta la spiaggia praticamente non c’è più.

La linea del mare (così come si può vedere nell’immagine in copertina) è arrivata a ridosso del lungomare, distruggendo anche parte dei manufatti in cemento armato che sorreggono il marciapiede. Le onde impetuose dello Jonio nel giro di poche ore hanno rosicchiato quasi 40 metri di spiaggia.

Ormai il ripetersi di questi fenomeni violenti, che aumentano di anno in anno, e anche con più fenomeni, mettono in seria difficoltà anche l’economia balneare. Lo scorso anno, ad esempio, molti stabilimenti del litorale di Rossano, dopo la mareggiata di San Valentino, hanno dovuto mettere in opera interventi straordinari, alcuni addirittura per cambiare in modo radicale le strutture semovibili che si trovano lungo il litorale.

È probabile che quest’anno, dopo i danni di oggi, le criticità aumenteranno, atteso che ci sono tratti di spiaggia dove la spiaggia praticamente non c’è più. È probabile che la natura faccia il suo corso e restituisca parte di quello che il mare si è preso, ma è presumibile che servirà un intervento strutturale per evitare il progredire dell’erosione costiera. In pochi anni, infatti, l’azione impetuosa del mare sulla costa rossanese non ha “accorciato” di molto la spiaggia (come invece è successo a Calopezzati dove lo Jonio dagli anni ’90 ad oggi ha cancellato 80 metri di litorale) ma ha abbassato tantissimo – e forse in modo irreversibile il livello – della battigia.









