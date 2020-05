La sfida di Sapia (M5S): ospedale unico Cariati-Trebisacce e Hub Corigliano-Rossano

Il dettagli della proposta sono stati esposti nel corso dell’ultimo consiglio comunale straordinario di Cariati sui temi della sanità

Attivazione dell’ospedale Hub a Corigliano-Rossano e dell’ospedale unico dello Jonio cosentino Cariati-Trebisacce. È questa la proposta formulata dal deputato del movimento 5 stelle Francesco Sapia, componente della Commissione parlamentare Sanità, illustrata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Cariati convocato per discutere i temi dell’emergenza sanitaria in atto e rilanciare la necessaria riapertura del presidio ospedaliero cittadino soppresso a seguito dell’attuazione del piano di rientro dal debito sanitario regionale.

«La suddetta proposta – scrive in una nota l’infopoint pentastellato di Cariati – è migliorativa rispetto a quella formulata nell’Ottobre 2019 dallo stesso Sapia, che riguardava la sola organizzazione del Capt di Cariati».

Infatti, la nuova proposta prevede la costituzione dell’ospedale unico dello Jonio cosentino Cariati-Trebisacce, con funzione di ospedale di base (tra 80.000 e 150.000 abitanti), dotato di Pronto Soccorso con osservazione breve intensiva, delle discipline medico-chirurgiche di base e delle attività di supporto.

«La proposta – prosegue la nota – va sicuramente nel senso del superamento delle funzioni di ospedale di zona disagiata, attribuibili, secondo i dettami del DM n. 70/2015, a ciascuna delle due strutture ospedaliere, sicuramente insufficienti a soddisfare le esigenze sanitarie dei relativi bacini di utenza. La dislocazione, in ciascun stabilimento ospedaliero, delle discipline mediche e chirurgiche e di post acuzie, secondo il principio di intensità e complessità delle cure, previa rilevazione epidemiologico-statistica dei fabbisogni assistenziali, costituirebbe una risorsa prestazionale conferente, anche in funzione di “filtro” rispetto all’Ospedale Hub di riferimento».

Una proposta, quella di Sapia, condivisa all’unanimità

«Si era chiesto di andare in questa direzione e così è avvenuto – prosegue la nota dell’infopoint del Movimento 5 stelle cariatese – anche perché, a prescindere dai tanti proclami, era l’unica proposta pragmatica percorribile per far rientrare il “Vittorio Cosentino” nella rete ospedaliera, per ridare dignità al basso Jonio cosentino e per garantire i LEA che con il tempo sono stati quasi azzerati».

«Tutti hanno condiviso e sostenuto la proposta» tra quelli che sono stati chiamati a partecipare al Consiglio comunale: dal consigliere regionale Giuseppe Graziano all’assemblea consiliare, dai Comitati alle forze politiche e alle Associazioni.

«Questa unità e condivisione creatasi fa ben sperare per il proseguo, anche in considerazione del fatto che la proposta ha trovato riscontri positivi anche all’interno del Consiglio Regionale. Spetta ora a tutti i Consigli Comunali del territorio deliberare, ispirandosi a quanto concordato e deliberato dal Consiglio comunale di Cariati. È d’obbligo quindi, che la Conferenza dei Sindaci, percorra questa strada tracciata al fine di pervenire a una massima condivisione istituzionale e di avere un peso maggiore nell’interlocuzione con gli uffici dei commissari calabresi alla sanità. Con spirito di collaborazione e senso di responsabilità -conclude la nota – è necessario andare avanti tutti insieme nell’interesse collettivo, con la consapevolezza che sarà la vittoria di tutti».

