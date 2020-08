La Serie A per le vacanze sceglie Corigliano Rossano. Avvistato Pulgar sul lungomare Sant’Angelo

Erick Pulgar, centrocampista centrale cileno, sceglie Corigliano Rossano e il lido Sant’Angelo per iniziare le sue vacanze dopo la conclusione del campionato di serie A. Il regista classe 1994, in forza alla Fiorentina, quest’oggi è stato l’assoluto protagonista nello stabilimento balneare Beach Club, nel cuore del lungomare bizantino. Pulgar si è misurato in una partitella di Beach Soccer assieme ad altri giovani bagnati. Dopo la visita di 6 anni fa di Hernanes, Rossano sembra proprio attirare i campioni della serie A. Con la speranza che Corigliano Rossano cresca la sua attrattiva turistica è pur sempre un buon inizio.

Commenta

commenti