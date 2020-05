La Santelli ai turisti: «L’unico rischio in Calabria è quello di ingrassare»

Il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, si appella ai turisti che vorranno visitare la punta dello stivale: «Vengano in Calabria per scoprire il nostro mare, le nostre montagne, i nostri borghi, in totale sicurezza. Noi non chiediamo test sierologici, anche perché né il governo né l’Istituto superiore di sanità indicano quali siano quelli validi. Abbiamo fatto 6 mila tamponi e sono risultati contagiati solo in 5».

