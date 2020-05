La Rossanese saluta tifosi e calciatori. Il sogno Eccellenza ora è possibile

La società capitanata da Fabio Abbruzzese ha tutte le carte in regola per essere ripescata in Eccellenza. Vediamo perché

di Josef Platarota

Causa Covid-19 finisce anzitempo la stagione 2019-2020 della Rossanese nel campionato Promozione. La società rossoblu, direttamente sulla sua pagina ufficiale Facebook, ha voluto annunciare: «Salutiamo con un arrivederci a presto i nostri calciatori, uomini veri e atleti esemplari, che in questa Stagione hanno lustrato la “gloriosa maglia rossoblu” difendendo il nome di Rossano, in ogni luogo, portandole rispetto e sudandola fino all’ultimo sforzo».

Ora, però, la domanda che balena nella testa degli affezionati della casacca ionica è: in che categoria giocherà la Rossanese la prossima stagione? Forti del secondo posto raggiunto alle spalle del Belvedere, i rossoblu hanno grosse chance per essere ripescati in Eccellenza.

Infatti, gli ionici possono contare un pedigree di tutto rispetto visto il punteggio raccolto grazie ad ottimi piazzamenti nelle scorse stagioni e l’incetta di premi vinti con le giovanili. Inoltre, per colpa del Coronavirus molte società scompariranno dalla cartina geografica del mondo pallonaro dilettantistico. Dunque, manca poco e lo “Stefano Rizzo” potrebbe tornare protagonista nel massimo torneo regionale calabrese.

Commenta

commenti