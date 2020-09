La Rossanese inizia con il piede giusto: 2-1 contro la Juvenilia

di Josef Platarota

Esordio vincente per la Rossanese che supera 2 a 1 la Juvenilia Roseto nel primo turno della Coppa Italia. Un successo che lancia i bizantini al primo posto nel girone in cui sono presenti anche Trebisacce e Corigliano. Sul prato amico dello Stefano Rizzo, chiuso agli spettatori per rispettare le norme anti contagio, i ragazzi allenati da mister Luca Aloisi hanno faticato, ma hanno portato a casa tre punti d’oro grazie alla doppietta su calcio di rigore del solito Bongiorno. Per gli ospiti, che hanno dato più un grattacapo alla formazione di casa, in gol è andato Galati.

Commenta

commenti