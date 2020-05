La rossanese Daniela Labonia nominata Direttore del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica della Presidenza del Consiglio

di Josef Platarota

Daniela Labonia è stata nominata Direttore Generale del dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Un incarico che dà lustro all’intera comunità di Corigliano Rossano che si dimostra, ancora una volta, una fucina di eccellenze in tutti i settori.

Daniela Labonia, figlia del conosciuto e stimato Preside Giovanni, dopo aver frequentato brillantemente il Liceo Scientifico di Rossano si è laureata con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1994. Raggiunta l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato ha vinto il concorso bandito dal Ministero dell’Interno per il ruolo di Segretario Comunale, svolgendo l’attività di Direttore Generale fino al 31 gennaio del 2008.

Successivamente è diventata Dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ex Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese Istituzionali di Programma, ora Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale.

Una carriera brillante culminata con il recente decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che l’ha posta al vertice di un Dipartimento chiave del Governo. A Daniele Labonia un sincero in bocca in lupo da parte dell’editore Enzo Lapietra e dall’intero corpo redazionale.

