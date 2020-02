La Rossanese coccola i suoi baby fenomeni: Vulcano e i Casacchia convocati in Rappresentativa Regionale Under 19

DI MARTINA CARUSO

Tutto l’entourage rossoblu, orgogliosamente, comunica la convocazione di Vulcano, Casacchia F., Casacchia A., nella Rappresentativa Regionale Under 19 in data odierna, per effettuare il primo raduno selettivo in vista del Torneo delle Regioni 2020.

Già dallo scorso anno, la Lega Nazionale Dilettanti si è proiettata con convinzione verso il calcio del futuro con il “Progetto Giovani”. In questa stagione, però, tale iniziativa si colora a strisce rossoblu. Infatti, il mosaico dell’attività agonistica della Rossanese è composta da tre tessere preziose, quelle di: Francesco Vulcano, Francesco Casacchia e il fratello gemello Alessandro Casacchia. Le rivelazioni del campionato di Promozione, sono tutti classe ’02, ragazzi giovani, talentuosi e determinati che, con passione, hanno arricchito il proprio bagaglio di esperienze agonisticamente importanti.

I ragazzi di mister Aloisi avendo dimostrato, soprattutto in questa stagione, di conoscere l’importanza del loro ruolo nel rettangolo di gioco, si sono distinti nell’attività di scouting svolta da 26 Referenti Tecnici Regionali e hanno fatto sì che la Rappresentativa Regionale non fosse, per i ragazzi, solo un altro tassello da aggiungere al loro almanacco.

I lavori di selezioni che inizieranno proprio oggi, alle ore 13.00, presso il campo sportivo Comunale “Popilbianco” di Cosenza, sito in via Popilia, puntano molto sulla crescita psicologica e mirano, anzitutto, a riconsegnare alla società d’appartenenza, un giovane con una marcia in più.

Questo, oltre che una soddisfazione e motivo d’orgoglio, è un salto di qualità per la Rossanese e per i baby fenomeni che ne sono protagonisti.

Vulcano e i Casacchia, dovranno divertirsi impegnandosi, sentire addosso l’orgoglio d’indossare la maglia della LND, e riuscire a centrare l’obiettivo primario: la 59a edizione del Torneo delle Regioni.

