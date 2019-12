La Regione Calabria lancia la Piattaforma Core

Lunedì 30 dicembre, alle ore 11, nella sala oro della Cittadella a Catanzaro, nel corso di una conferenza stampa, sarà illustrata la piattaforma CORE, Centrale Operativa Regionale dei trasporti, uno strumento innovativo che consentirà di conoscere le linee servite dal sistema di trasporto pubblico su gomma, le fermate e gli orari, con la possibilità di pianificare i propri viaggi.

Le funzionalità di infomobility della piattaforma CORE sono state progettate e realizzate con l’obiettivo di fornire ai cittadini calabresi uno strumento evoluto per soddisfare l’esigenza di spostarsi in modo veloce e intelligente su tutto il territorio.

Il sistema CORE nasce dalla collaborazione di ricerca tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria. All’interno dell’ateneo cosentino è stato elaborato un algoritmo innovativo per consentire all’amministrazione regionale di mappare il 100% dei veicoli e dei servizi del trasporto pubblico locale su gomma, attraverso uno strumento che fosse immediato e di facile utilizzo per l’ente regionale, le imprese di trasporto e i cittadini, in un’ottica di accessibilità e trasparenza in coerenza con l’Asse 2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Successivamente, il prodotto di ricerca è stato sviluppato attraverso una commessa industriale affidata a una nota azienda di telecomunicazioni che ha reso il prodotto fruibile nella forma che sarà illustrata nel corso della presentazione del 30 dicembre prossimo

