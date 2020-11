Poco fa, in diretta su un noto programma della tivvù pubblica, l’indiscrezione che arriva da Palazzo Chigi che significherebbe zona arancione

La Calabria potrebbe diventare, a breve, zona arancione. L’indiscrezione arriva direttamente dai microfono della Rai e dal programma La Vita in Diretta. Dunque, niente più zona rossa e meno restrizioni per i cittadini. Bisogna, però, rammentare come nelle ultime ore l’ipotesi di “passaggio” fosse quasi sicura per Lombardia e Piemonte e non per Calabria

