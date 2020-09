Il dissenso maturato nelle periferie è indicativo del malessere che c’è in città. I cittadini non chiedono nulla di straordinario solo servizi e considerazione

Cittadini in protesta al bivio di Cantinella bloccano la strada. A far sentire il loro dissenso sono stati i cittadini delle frazioni di Cantinella, San Nico, Thurio, Mandria del Forno, Ministalla ed altre ancora.

Una protesta pacifica che stamani ha bloccato per lungo tempo l’importante crocevia di Cantinella, tra la ex Statal 106 e la strada provinciale di Tarsia. Sul posto le pattuglie della polizia stradale, del commissariato di Pubblica sicurezza di Corigliano-Rossano e i carabinieri della compagnia di Corigliano.

Lamentano l’abbandono più totale del loro territorio unitamente a qualsiasi forma di presenza e ascolto da parte dell’amministrazione comunale.

Li abbiamo ascoltati e ci hanno elencato le problematiche più svariate: «Abbiamo il problema delle scuole, dove a pochi giorni dalla riapertura regna l’incertezza più totale, con lo spostamento delle aule in altri edifici dove non si hanno ancora certezze». «C’è il problema scuolabus, con tutti i dubbi su come far raggiungere la scuola ai bambini della primaria, spesso figli di genitori che lavorando nel settore agricolo sono impossibilitati per via degli orari ad accompagnare i propri figli a scuole».

E poi ancora «Abbiamo strade ed intere aree come quella dell’ex consorzio agrario che sono state lasciate nell’abbandono più totale. Il problema delle poste, riaperte a singhiozzo, ma soprattutto sentiamo la più totale indifferenza di Sindaco e amministrazione comunale nei nostri confronti. Non c’è dialogo, per questo siamo costretti ad arrivare fino a blocco di una intera strada come quella del bivio di Cantinella, fondamentale per gli spostamenti».

C’è anche chi dice: «Siamo pronti anche ad andare a manifestare sotto la sede del municipio visto che il Sindaco non si degna di venire lui di persona».

E intanto è previsto un incontro tra una delegazione Comunale e i rappresentanti delle frazioni in protesta, su iniziativa di Pasqualina Straface, ex sindaco dell’estinto comune di Corigliano.

Non si conosce ancora la data ufficiale e si attendono per tanto comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione.

di Francesco Viteritti

Commenta

commenti