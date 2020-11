La Primaria di Monachelle conferma la sua tradizione vincente ai Giochi matematici 2020

Alessia Valente e Gabriele Genise rispettano la tradizione dell’Istituto diretto da Celestina D’Alessandro. Soddisfatte le maestre Angela Tallarico e Katia Mancuso

La scuola Primaria di Monachelle di Rossano si conferma una fucina di giovani talenti della matematica. Infatti, il 6 novembre scorso, presso la Scuola Secondaria di I grado “Carlo Levi” della città ionica, si è conclusa la Finale Nazionale on-line dei Campionati Junior di “Giochi matematici 2020” proposta da Mate in Italy in collaborazione con l’Università Bocconi.

La suddetta competizione fa riferimento all’anno scolastico 2019/2020. I primi classificati, dopo essersi cimentati nella soluzione di otto quesiti in un’ora, sono stati Alessia Valente e Gabriele Genise, alunni della Primaria di Monachelle diretta dalla Dirigente Celestina D’Alessandro.

Alessia Valente si è classificata al primo posto per la categoria CE5 (classe quinta) e Gabriele Genise ha conseguito un buon piazzamento per la categoria CE4 (classe quarta). Soddisfatte, per l’esito della gara, le insegnanti Angela Tallarico, che ha curato l’organizzazione della competizione nonché docente delle classi quinte e Katia Mancuso, insegnante delle classi quarte.

