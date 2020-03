La preghiera in dialetto alla Madonna Achiropita, da sempre protettrice di Rossano

DI SAMANTHA TARANTINO

In questo momento così difficile, la saggezza dei Nonni ci ricorda questa commovente Preghiera. E’ il sentimento di pietà, onore, devozione e umiltà: un impegno spirituale di un’intera comunità che si stringe attorno alla propria Madre, invocandola in tutti i periodi più gravi della nostra storia di popolo. Ricordando che l’uomo ha sempre bisogno di conforto, non possiamo abbracciarci è vero, ma siamo sicuri che questa preghiera regalerà un sorriso, all’animo di chiunque.

O MARONNA E RA CARUPITA

TU M’AIUT E MI SCAVIT

E MI POZZ LIBERAR E TERREMOTI E PESTE E DE GUERRA

SI STATA SEMPRE SANTA MADRE

RIFENDICI A RUSSAN

SPERANZA NOSTRA VITA

SANTA MADRE E RA CARUPITA

OH MADONNA DELL’ACHIROPITA

TU MI AIUTI E MI FAI EVITARE AFFANNI

E MI PUOI LIBERARE DA TERREMOTI, DA PESTE E DA GUERRA

SEI STATA SEMPRE SANTA MADRE

DIFENDI ROSSANO

OH SPERANZA NOSTRA VITA

SANTA MADRE DELL’ACHIROPITA

