La prefettura di Cosenza si prepara a celebrare la festa della Repubblica

Domani mattina alle 11 in piazza 11 Settembre a Cosenza il Prefetto Guercio leggerà il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Domani, 2 giugno 2020, ricorre la celebrazione del 74° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Anche a Cosenza, come in tutti i capoluoghi, si svolgerà la manifestazione celebrativa della Festa della Repubblica. L’evento di quest’anno, ovviamente, si svolgerà in conformità alle misure statali di contenimento del Covid-19, che consentono lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali e le altre misure prescritte.

La manifestazione prevista per il prossimo 2 giugno, alle ore 11, in Piazza 11 Settembre, vedrà la partecipazione dei rappresentanti delle Forze di Polizia e dei Corpi Militari per la cerimonia dell’alzabandiera e per la lettura, a cura del Prefetto della provincia di Cosenza, Cinzia Guercio, del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

