La Politica Sociale che non c’è. In Calabria chi ha bisogno riceve 22 euro, a Bolzano 597

Continuano ad arrivare brutte notizie per i tessuti sociali più deboli della Calabria. Una situazione disperata e, a tratti, vergognosa in cui versano le persone in difficoltà. Troppo bassa la spesa da parte dei Comuni calabresi (la metà delle media del Sud) per aiutare gli ultimi. Il motivo va ricercato nelle enormi difficoltà finanziarie in versano gli Enti locali.

Ma oltre al danno la beffa. Infatti, se si mettono a paragone le cifre dell’anno scorso, i fondi appaiono addirittura diminuiti. In soldoni, un italiano in difficoltà, in media, riceve 119 euro, in Calabria la cifra crolla a 22 a fronte di una media meridionale di 58 euro pro capite. I dati arrivano direttamente dall’Istituto di statistica nazionale in cui si sottolinea come in Italia siano stati spesi per i più deboli 7 miliardi e 234 milioni (con l’ago della bilancia che pende sempre verso il Nord). La Calabria ha solo lo 0.6% .

Ma se la punta dello stivale piange, lo stesso non si può dire di aree del settentrione come la Provincia autonoma di Bolzano che destina ben 597 euro a cittadino meno fortunato. L’Istat, però, ci fa capire come la situazione non migliorerà nei prossimi anni. Batosta finale sarebbe un’eventuale, quanto più che probabile, riforma spinta dal Regionalismo che decreterebbe un colpo finale per l’intera Regione.

Commenta

commenti