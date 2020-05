La Paura del Covid ha prodotto l’“emergenza sangue”. «Bisogna tornare a donare»

Molti studi confermano che il Covid-19 ha egemonizzato la risposta sanitaria a discapito di altre emergenze. Abbiamo ascoltato l’Avvocato Alfredo Zicarelli della FRATRES “Francesca Zicarelli” OdV

Il Covid 19 ha prodotto un vero e proprio effetto a catena che il dovere di cronaca ha l’obbligo di scoperchiare e descrivere. La paura del virus – come ha scritto il giornalista Paolo Barnard, a proposito dei danni provocati dai lockdown in giro per il mondo – ha tenuto lontani i malati No Covid dalle cure e dagli screenings. Il Financial Times, negli scorsi giorni, ha scritto: “i letti vuoti nei reparti No Covid fanno temere che i pazienti più gravi stiano evitando l’aiuto medico”.

A fare da eco al quotidiano economico finanziario britannico è il Corriere della Sera, che ha annunciato come i morti per malattie cardiovascolari siano triplicati dall’inizio dell’emergenza. Ma il dato che più dovrebbe far riflettere, ha continuato il già citato Barnard, è quello dello STAT Magazine denunciando come “le donazioni di sangue siano precipitate in tutto il mondo, vengono quindi rinviati trapianti e operazioni chirurgiche, con le conseguenze che si possono immaginare”.

Corigliano-Rossano non è stata e non è immune a questa problematica tanto che, in giro per la città unica, non mancano manifesti del centro trasfusionale in cui si invita a donare per sopperire ad una vera e propria “Emergenza Sangue”. A tal proposito abbiamo sentito l’Avvocato Alfredo Zicarelli, Presidente del Gruppo Donatori di Sangue FRATRES “Francesca Zicarelli” OdV. «È vero, si è vissuto un momento buio. Molte persone avevano paura di uscire di casa per donare sia perché pensavano di essere denunciati o multati, sia per paura di essere contagiati».

A tal proposito ci tiene a tranquillizzare: «Si poteva e si può uscire di casa per andare a Donare il Sangue e gli emocomponenti, il Centro Trasfusionale ha adottato tutti gli accorgimenti del caso. Si può aiutare chi ha bisogno, ed il bisogno in questo periodo è tutt’altro che diminuito. Bisogna aiutare senza alcuna paura, in piena sicurezza, seguendo le indicazioni dei Sanitari e delle Associazioni. La Fratres, a livello locale e nazionale, a tal proposito, continua a portare avanti una apposita campagna dal nome “io sto attento, ma dono” fornendo informazioni assistenza ai Donatori. Si sta utilizzando ogni mezzo tra cui principalmente la pubblicazione di appositi post ed articoli sui social, l’invio di messaggi sms e Whatsapp e rendendo disponibili ben quattro linee telefoniche 366.3638523, 320.6152677, 328.3499097, 0983.515302 per chiedere informazioni e ricevere assistenza. Facendo ciò – conclude Alfredo Zicarelli – ognuno di noi può contribuire a ridistribuire un bene primario come la salute. Donare il sangue cambia il destino di chi lo riceve, soprattutto in questo periodo».

