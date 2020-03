La Maison Celestino tra le stelle dell’alta moda alla Milano Fashion Week

DI SAMANTHA TARANTINO Krystel Lowell per Affaritaliani.it ha collocato la Maison Celestino, azienda sartoriale calabrese, tra i più noti brand della moda, Annakiki e Simonetta Ravizza. Case di moda che si sono particolarmente distinti alla Milano Fashion Week

Nel fruscìo dei tessuti, nell’oblìo dei colori iridescenti, con il profumo del Mediterraneo in un DNA che sa di sapori agrumati della nostra Calabria, la Maison Celestino, la ormai rinomata azienda sartoriale si conferma tra le case di moda al top, nelle passerelle della Milano Fashion Week.

L’azienda calabrese, dagli anni ’20 del 1900 iniziava, grazie al suo fondatore Eugenio Celestino, a muovere i primi passi in quel mondo che a poco a poco, gli avrebbe manifestato i più alti riconoscimenti per il pregio di capi esclusivi che avrebbero poi fissato nel tempo, i codici dell’eleganza e dello stile.

A distanza di un secolo arriva la collezione couture intitolata “The Sound of Silence” ispirata, proprio agli anni ruggenti. Un’Alta Moda arricchita da frange di abiti da flapper e abiti da cocktail e da gran serata, tessuti lavorati su telai con metodo artigianale e realizzati con impiego di nobili filati in lino, cachemire e seta. I colori della collezione richiamano le gradazioni della terra, una palette che racchiude nuance, che vanno dal beige delicato al ruggine intenso. La cicogna, simbolo della Maison Celestino, ricorre sui tessuti e si accompagna ai tailleur e alle pregiate frange, non applicate ma accuratamente ricavate dalla lavorazione al telaio. Prezioso il kimono realizzato con fili d’oro, cachemire e seta e ancora abiti che ricordano le serate del Charleston, con al collo un elegantissimo filo di perle a chiusura in oro dove la cicogna, simbolo dello storico brand italiano non poteva mancare. Dai bottoni alle rifiniture, l’intera collezione “The Sound of Silence” è frutto di un lavoro attento e certosino della Maison Celestino, non a caso amata in passato da personaggi del calibro di Ava Gardner, la Regina Maria Josè di Savoia, Micol Fontana e Alcide De Gasperi.

Una donna forte e moderna quella rappresentata nella storia del costume degli anni ’20, che vedrà nel cinema muto, quell’eleganza espressiva di un maquillage che esaltava gli occhi, simboli di indipendenza. Del resto le donne di quegli anni sfrecciavano al volante delle prime auto, in quei frame che si svolgono rapidi su sfondi bianco e neri. E in questo fil rouge ideale, fatto di tradizioni e modernità si colloca la nuova collezione della Maison Celestino, rappresentata dalla portavoce l’Avv. Caterina Celestino, che annovera tra gli svariati successi anche il Premio “città dei sassi”Matera 2019, Altaroma 2019 ed il calendario per gli 80 anni di Miss Italia, solo per ricordare gli ultimi.

La galleria fotografica della collezione autunno/inverno 2020 presentata dalla Maison Celestino

