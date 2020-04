La Libertà è un valore che non ha prezzo. Solidarietà al giornalista Fabio Buonofiglio

Oggi non è assolutamente un buon giorno per Corigliano-Rossano. Oggi non è affatto un buon giorno per chi combatte per la Libertà. Oggi non è per niente un buon giorno per i tanti colleghi giornalisti che ogni mattina si svegliano e si trovano a dover fare i conti con la realtà, a loro rischio e pericolo.

Stamattina ci siano risvegliati tutti con una di quelle notizie che nessuno di noi vorrebbe mai leggere, sentire: un atto intimidatorio. Un altro. L’ennesimo. In questa martoriata Sibaritide. Ad esserne vittima questa volta è stato un collega, il direttore di AltrePagine.it, Fabio Buonofiglio. Gli hanno incendiato la macchina, parcheggiata sotto la sua abitazione a Corigliano scalo. Non che questo cambi la gravita di un gesto che, purtroppo, viene compiuto ormai di sovente nella nostra Città. E che – in modo assurdo – sembra essere diventata normalità. Cambia, però, la finalità del gesto. Perché la vittima, questa volta, è un giornalista. Uno, cioè, che spesso lotta da solo contro il malcostume (da noi molto diffuso) di voler celare la verità. E lo fa senza armi perché è un volontario carico solo di passione e amor patrio. Già, perché l’intimidazione di stanotte a Fabio Buonofiglio mette a nudo tutte le fragilità della nostra categoria, quella dei giornalisti di periferia: di chi racconta le storie quotidiane di quartiere, dove spesso si cela il torbido.

L’atto vandalico ai danni di Fabio non è altro che l’esempio plastico di quella prima linea di guerra, dove un tempo nelle battaglia venivano schierati gli idealisti, quelli carichi di sola anima e passione. I primi a morire con il sorriso sul volto. Quanto ne valga ancora la pena, però, sinceramente è difficile a dirlo. Perché la passione e la fedeltà ad un lavoro (come lo fa bene il direttore Buonofiglio e tanti altri colleghi calabresi) è più forte del fuoco. Ma fino a che punto?

Questa storia, però, può insegnarci qualcosa. Soprattutto alla nostra categoria. Può insegnarci ad essere più corporativi; ad essere un po’ più squadra e meno solitari esploratori. Ad essere più vicini gli uni con gli altri. A dimostrarci forza contro la sopraffazione e la criminalità!

Anche se oggi, quello che viene ancora una volta fuori è una cosa: i cittadini della Sibairitde hanno bisogno di maggiore sicurezza. È giunto il momento che uno Stato, da sempre assente in questo territorio, inizi a fare la voce grossa: a mandare più forze a presidio di questo lembo di Calabria. Siamo soli. E non possiamo più rimanere soli e inermi.

Marco Lefosse

