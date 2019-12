La GoEnergy Volley fa suo il derby di Calabria

Santo Stefano al palazzetto. Sembra il titolo di un film ed in effetti lo spettacolo offerto dalle due squadre calabresi è stato degno di una sala cinematografica. Ottima come sempre la risposta del caloroso pubblico del Brillia e buona la presenza anche dei sostenitori neroverdi giunti a Corigliano Rossano per sostenere i propri beniamini. La squadra allenata da mister Nacci chiude l’anno solare casalingo con una vittoria ed una prestazione molto convincente e gagliarda. La gara. Nel primo parziale, equilibrio praticamente per tutto il set. Nonostante dei piccoli allunghi della Goenergy, la compagine allenata da mister Polimeni è riuscita a ribattere colpo su colpo gli attacchi di Gonzalez e compagni, mettendo la freccia nel momento topico del set chiudendo il parziale 25 a 23.Nel secondo set, la squadra di casa riesce ad aggiudicarsi il parziale dopo un combattuto set giocato sempre punto a punto, con lo stesso score del primo set ma a parti invertite. Il terzo set, inizia con un cartellino rosso ai danni dei padroni di casa che assegna il punto alla squadra ospite. Paradossalmente questo cartellino fa scattare la molla alla GoEnergy che riesce ad allungare con autorità concludendo il set col parziale di 25 a 19.Quarto set, come i primi due parziali, giocato sempre punto a punto che ha visto prevalere il team di Nacci dopo aver recuperato un mini break nero verde ed allungato nel momento topico del match. Top scorer Juamy Gonzalez con trenta punti tondi tondi. A ventisei Laganà per la squadra ospite. Goenergy a diciotto punti, ferma a tredici la squadra reggina.

