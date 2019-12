La Goenergy Volley : si ritorna in campo oggi a Macerata

Dopo la sosta ecco il ritorno in campo per la Goenergy Volley. Calendario intenso per i rossoneri. Domani Turano e compagni saranno in campo a Macerata, contro la Menghi, giovedì al Palacorigliano, nel giorno di Santo Stefano in programma un derby calabrese inedito contro Palmi per una giornata che si preannuncia di festa e sano sport. Ma andiamo con ordine. Oggi la squadra è partita alla volta di Macerata, in vista della gara prevista per domani alle diciotto al Marpel Arena di contrada Fontescodella. Padroni di casa terzi in classifica a sedici punti, in quarta piazza Corigliano Rossano a quindici. Un match di alta classifica, una partita nella quale certamente non mancheranno spunti interessanti sia dal punto di vista tecnico che agonistico. Macerata è reduce dalla vittoria per tre ad uno sul campo di Leverano, la Gonergy ha come stabilito dal calendario osservato il turno di riposo. Gli ex. Secondo allenatore di Macerata l’ex palleggiatore rossonero Federico Domizioli, in campo da avversario il centrale Lorenzo Calonico, giocatore della Corigliano Volley nella stagione di A2 2014/2015 culminata con il raggiungimento della finale play off. Le sensazioni del dirigente Alessandro Sosto, sulla gara e sul periodo in generale della squadra rossonera:« Siamo pronti ad affrontare un’altra trasferta complicata in quanto Macerata ad inizio stagione veniva accreditata tra le migliori squadre del girone ed , al netto di qualche passo falso, sta dimostrando il proprio valore. Abbiamo voglia di fare punti fuori casa dopo due sfide perse ma combattute contro Grottazzolina e Roma per poi concentrarci sul derby casalingo contro Palmi che chiude un girone d’andata comunque sin d’ora da considerare positivo, soprattutto perché la maggior parte delle gare disputate in trasferta ci hanno visto impegnate contro le prime della classe.» Sarà possibile seguire la gara in diretta su legavolley.tv ed essere costantemente aggiornati sui canali social ufficiali della società. Arbitri della gara Michele Brunelli ed Antonio Licchelli.

