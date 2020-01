La Fondazione Bellisario si complimenta con il Rettore dell’Unical

In Europa la percentuale di donne inattive a causa di impegni di cura familiari ha raggiunto il 31%, con un peggioramento negli ultimi dieci anni. Le donne continuano ad essere sottorappresentate nelle posizioni politiche e manageriali, ma in Italia aumenta la presenza delle donne in Parlamento, nelle società quotate in borsa e, in misura minore, negli organi decisionali e nei consigli regionali. Un trend confortante sul quale dobbiamo continuare a richiamare l’attenzione di tutti ed investire energie. La nomina delle due prorettore dell’Unical va letta in questa direzione.

È quanto dichiara Filomena Greco, referente Calabria per la Fondazione Marisa Bellisario esprimendo con la Presidente Lella Golfo soddisfazione per la nomina da parte del Rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone di due pro-rettori donne: le Professoresse Maria De Paola e Maria Grazia Piro.

Sii tratta – aggiunge – di un segnale importante che dovrebbe essere ispirare e suggerire la Politica e sicuramente il futuro Governatore della Calabria.

Alle due nuove pro-rettore, la prima volta per due donne nella storia dell’Unical, la Filomena Greco e Lella Golfo augurano buon lavoro, nella consapevolezza che sapranno contribuire professionalità alla governance del prestigioso Ateneo calabrese.

Con questa scelta – prosegue Greco – è stata dimostrata sensibilità e capacità manageriali. Maria De Paola e Maria Grazia Piro sono due personalità di spicco e dal grande e unanimemente riconosciuto valore professionale e umano, ampiamente testimoniato nel tempo nei rispettivi ruoli d’insegnamento.

Si tratta – continua – di una rappresentanza dinamica e operativa che saprà portare il proprio contributo nel compimento della missione che l’Università si prefigge: rappresentare un’istituzione pubblica di riferimento ma soprattutto di qualità nella quale costruire la classe dirigente di domani.

La Greco coglie, quindi, l’occasione per estendere le congratulazioni di tutte le associate calabresi della Fondazione Bellisario all’intera squadra che supporterà Leone nella promozione, gestione e organizzazione di una istituzione che resta preziosa per lo sviluppo culturale, politico, economico e sociale della Calabria.

