La diocesi di Cassano Ionio istituisce l’ufficio per le comunicazioni sociali

Il Vescovo Don Francesco Savino attraverso una lettera comunica la nuova costituzione dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali dopo che il dott.Roberto Fittipaldi si è sollevato dall’incarico

il 21 Settembre u.s. il dott. Roberto Fittipaldi, Direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali, mi ha inviato lettera nella quale, tra l’altro, scrive: “…è arrivato il momento che io lasci la direzione dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali. L’incarico in essere è infatti incompatibile con la mia assunzione in Rai, in qualità di giornalista, avvenuta formalmente oggi e che mi vedrà in servizio a partire dal 1° Ottobre prossimo. Per tale motivo presento le mie dimissioni dall’incarico di direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali e di responsabile del sito internet della diocesi (oltre che delle altre attività facenti capo al sottoscritto, gestione social media, ufficio stampa, coordinamento editoriale del Bollettino diocesano e dell’Annuario diocesano, supervisione de L’Abbraccio), a far data dal 30 settembre 2020”.