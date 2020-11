La denuncia di Vulcano: «Riconosciuti straordinari ad un dipendente che doveva essere destituito»

Il consigliere comunale dell’Unione di Centro di Corigliano Rossano denuncia una situazione che sarebbe accaduto poco tempo fa

Emergenza Covid, personale della Polizia municipale lasciato senza indennità straordinaria. È quello che succede, a dire del consiglierei di minoranza Raffaele Vulcano, a Corigliano-Rossano.

«Manca la trasparenza, manca l’equità sociale e manca persino la correttezza nei confronti di quei dipendenti comunali che lavorano davvero sul campo e che alla fine non si vedono riconosciuti i loro diritti. E menomale che l’Amministrazione Stasi avrebbe dovuto cambiare registro! E menomale che dovevamo diventare tutti più buoni, tutti più solidali e attenti alle esigenze di chi lavora».

L’esponente dell’Udc continua: «Mentre pubblicamente il sindaco sventola la bandiera del pugno di ferro contro i burocrati che – a suo avviso – sono inadempienti, promettendo “vita difficile” a chi non lavora. Sotto sotto quegli stessi funzionari da lui ritenuti “infedeli” rispetto alla loro funzione pubblica continuano ad essere lautamente pagati, riconoscendogli addirittura ore di straordinario esorbitanti.

È il caso, appunto, del comandante della Polizia Locale che fino a qualche settimana fa era in procinto di essere sostituito perché non gradito al primo cittadino ed oggi addirittura gli vengono riconosciuti ben 500 ore di straordinario effettuati durante il periodo dell’emergenza Covid. C’è qualcosa che non quadra: o un funzionario non va bene o viene destituito dal suo ruolo oppure lo si premia. Perché il riconoscimento dello straordinario non può che essere definito un premio dal momento che a tutti gli altri agenti della Polizia locale, che comunque hanno fatto ore di lavoro in più durante l’emergenza Covid, non è stato riconosciuto nulla. E conti alla mano gli straordinari sono bei soldini che se vengono maturati è giusto siano anche corrisposti agli interessati».

Vulcano conclude: «E poi una cosa non è chiara, un comandante che fa 500 ore di straordinario possibile che non abbia nemmeno un suo sottoposto che lo segua nel suo indefesso lavoro? Possibile che nessuno degli agenti della Polizia locale di Corigliano-Rossano abbia maturato delle indennità straordinarie? C’è qualcosa che non quadra signor Sindaco ed è opportuno che faccia chiarezza. Ne va della tanto vituperata trasparenza di cui lei tanto parla ma che, in realtà, fino ad oggi nessuno ha colto».

