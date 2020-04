La denuncia dall’Annunziata: «Se non siamo morti di coronavirus moriremo di freddo»

Alcuni degenti che hanno superato la fase critica dell’infezione ora lamentano la mancanza di riscaldamento

«Se non siamo morti di coronavirus moriremo di freddo. I reparti sono senza riscaldamento». È quanto lamentano alcuni degenti del reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza che dopo aver superato la fase critica dell’infezione da Covid19 si trovano ancora ricoverati ed in via di guarigione. Il problema, però, è che a Cosenza fa freddo (nell’ultima settimana è caduta per due volte la neve) ed alcune stanze del reparto sono prive di riscaldamento.

«Abbiamo superato il difficile periodo dell’infezione – dicono alcuni degenti – e questo grazie anche alla grande professionalità dei medici e degli infermieri. Abbiamo trascorso momenti difficilissimi, anche con la paura di non farcela. Ora però, che il peggio sembra essere passato e siamo qui in attesa che la fase di infezione sparisca del tutto, moriamo letteralmente di freddo. Abbiamo più volte segnalato questa situazione ma i medici non hanno colpa e non possono occuparsi anche di questi problemi in un momento di così grande emergenza».

La speranza è che chi di dovere, in questo caso la direzione sanitaria dell’Hub di Cosenza, si attivi subito. Capiamo che è difficile mandare un tecnico in un reparto dove il rischio contagio è altissimo ma è pur vero che in qualche modo bisogna garantire ambiente idonei e salubri, onde evitare l’insorgenza di altri problemi.

mar.lef.

Commenta

commenti