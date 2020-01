La delegazione Lega Calabria affianca lo sciopero dei lavoratori Enel Hydro

Nella giornata del 30 gennaio 2020, infatti, è stato proclamato uno sciopero di 4 ore dei lavoratori di ENEL HYDRO UNITA’ ESERCIZIO ACRI da parte delle segreterie regionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil Calabria.

Ad appena 3 giorni dalla chiusura della campagna elettorale, non tarda a far vedere la Sua presenza la bandiera della Lega in Provincia di Cosenza, a seguito dell’esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data 15 novembre 2019 innanzi la Prefettura di Cosenza sulle tematiche di mancate assunzioni, esternalizzazione unilaterale della diga di Mormanno, sul clima aziendale ormai insostenibile per i gravosi carichi di lavoro che si scaricano sui pochi dipendenti rimasti, con evidenti riflessi negativi sul tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Una folta delegazione della Lega Calabria, capitanata dal neo eletto Consigliere Regionale Pietro Molinaro ed il candidato Mario Carelli, accompagnati dai coordinatori della fascia Tirrenica Michele Pagano e della fascia Jonica Paolo Maria Lamenza ed attivisti di Lega Giovani, hanno partecipato al sit-in dei lavoratori dando loro solidarietà.

Una Lega come sempre attiva ed oggi più forte quella che in provincia di Cosenza resta attenta alle problematiche del lavoro e dello sviluppo del territorio che, si auspica presto, la riapertura di un tavolo di trattative per fronteggiare l’emergenza della questione. La Lega, sempre vicina alle problematiche dei lavoratori, continuerà a seguire la questione, cercando di essere da stimolo per ENEL HYDRO e da supporto ai lavoratori stessi.

