La cravatta “calabrese” del presidente Conte

Il fondatore della maison Talarico: «Il premier è un estimatore del nostro marchio. Spero che la bandiera sia di buon auspicio per la ripresa del nostro Paese»

«È da tempo, che il Presidente Giuseppe Conte, indossa una cravatta tinta unita blu che riporta al centro una bandiera dell’Italia». E il presidente Conte è uno storico estimatore delle cravatte Talarico, maison romana fondata dal calabrese Maurizio Talarico e oggi gestita dal figlio Tiziano. «Chi frequenta il Presidente – scrive Maurizio Talarico in una nota – sa che indossa quotidianamente e predilige le cravatte della storica azienda romana. Le cravatte Talarico fanno parte dei cadeaux ufficiali della Presidenza del Consiglio dei ministri negli incontri del Presidente con gli altri capi di stato».

«Il presidente Conte – dichiara Maurizio Talarico – utilizza di solito cravatte in seta twill in tinte che vanno dall’azzurro al blu o al fucsia; oggi, nelle sue uscite ufficiali, predilige la cravatta con la bandiera italiana al centro. Conte sente forte l’appartenenza al popolo e alla nazione italiana. Non dimentico che, quando divenne per la prima volta presidente si definì “l’avvocato del popolo”. Oggi vuole trasmettere e rinnovare quel messaggio di appartenenza e di vicinanza agli italiani indossando la cravatta con il tricolore. Mi piace anche pensare che forse, indossandola ripetutamente in questi giorni, quella cravatta possa essere una sorta di portafortuna per il nostro Paese e un buono auspicio per il suo prossimo futuro. La bandiera tricolore posta al centro della cravatta suscita i migliori sentimenti del nostro paese».

Commenta

commenti