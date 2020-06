La Cisl si congratula con il neo Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara

«Mi congratulo pubblicamente con l’imprenditore Aldo Ferrara indicato quale Presidente designato di Unindustria Calabria», dichiara il Segretario generale della Cisl calabrese, Tonino Russo. «L’esperienza acquisita sul campo e attraverso gli incarichi prestigiosi ricoperti nell’Associazione a livello nazionale e regionale, gli sarà senz’altro utile nel guidare le imprese calabresi in un momento particolarmente difficile per l’economia. Nell’augurargli, quindi, buon lavoro nell’importante ruolo che, dopo l’Assemblea dei soci del 6 luglio prossimo, ricoprirà – conclude il Segretario della Cisl calabrese –, sono certo della disponibilità di Aldo Ferrara al dialogo e al confronto con le organizzazioni dei lavoratori, metodo sicuramente fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra regione».

Commenta

commenti