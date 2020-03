La Cina invierà un team di esperti per aiutare l’Italia contro il Covid-19

La Cina non ha alcuna intenzione di sconfiggere il Covid-19 solamente nei suoi confini geografici. Come riferisce il China News Service, il governo di Pechino ha deciso di inviare nel nostro paese un di team di medici e specialisti per contribuire ad arginare l’epidemia.

A capo della spedizione ci saranno il numero due della Croce Rossa cinese e da un esperto del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattia. Insieme a loro, come ha scritto Adnkronos, anche 5 medici altamente specializzati della provincia di Sichuan.

