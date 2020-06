La Cgil dona un carico di solidarietà alla protezione civile di Corigliano-Rossano

200 mascherine chirurgiche, 6 kg di pasta della solidarietà e alcuni pacchi con diversi prodotti alimentari: questo il contenuto della donazione

La Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno, la Filctem e l’Auser comprensoriale stamani hanno consegnato alla Protezione civile di Corigliano-Rossano 200 mascherine chirurgiche, 6 kg di pasta della solidarietà (il grano è stato prodotto su terreni confiscati alla mafia) nonché alcuni pacchi di diversi prodotti alimentari

«Le derrate (miele, biscotti, legumi, latte, brioches) – si legge nella nota sindacale – acquistate presso botteghe di prossimità e non presso la grande distribuzione per dare una mano ai piccoli esercenti della città, saranno recapitate dai volontari a famiglie in comprovato stato di bisogno».

L’amministrazione comunale di Corigliano Rossano era rappresentata dall’assessore al lavoro, Tatiana Novello.

