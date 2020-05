Coronavirus, in Calabria un tampone ogni 55 abitanti

La Calabria, nella giornata di ieri, ha fatto registrare quota 0 per la prima volta dall’inizio dell’emergenza. L’Agi, però, ha messo in dubbio i dati regionali

La Regione Calabria risponde all’Agi che ha fatto notare che i dati sui contagi fatti registrare in Calabria siano dovuti al ridotto numero di tamponi effettuati in rapporto a quello di altre regioni. Da Palazzo Campanella si fa sapere che il numero dei casi testati in Calabria è pari a 35.975 che, in rapporto alla popolazione, evidenzia una media di un test ogni 55 abitanti.

«Tale risultato – si sottolinea in una nota – è tra i più alti tra le regioni del centro sud che registrano una media di 1 test ogni 60 abitanti. Tutto ciò nonostante le difficoltà non dovute alla disponibilità dei tamponi ma al reperimento di reagenti e soprattutto delle attrezzature per l’effettuazione dei test nei 5 laboratori regionali. Il dato dei contagiati e la relativa percentuale in rapporto alla popolazione che risulta la più bassa tra tutte le regioni italiane, non è pertanto direttamente influenzato dal numero dei casi testati».

